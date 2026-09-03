Озвучена прибыль магазина с раками и рыбой на Волге под Саратовом

Житель Энгельсского района продаёт бизнес по торговле раками и рыбой за 1,1 млн рублей

В селе Шумейка Энгельсского района выставлен на продажу магазин по торговле раками, рыбой и креветками. Торговая точка расположена недалеко от Волги и работает два года, сообщается в объявлении.

Покупателю передадут базу поставщиков, оборудование, включая аквариумы для раков, кухню с плитами и холодильником, а также товарный остаток. Помещение площадью 50 квадратных метров находится в аренде.

Стоимость бизнеса составляет 1 млн 100 тыс. рублей. В объявлении указано, что средняя ежемесячная прибыль от продажи раков достигала 200 тыс. рублей, а вложения окупятся за два месяца.

Ольга Сергеева