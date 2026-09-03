Власти Саратова расселят и реконструируют дореволюционный дом

Дом на Московской, 89 в Саратове признан аварийным.

Глава Саратова Игорь Молчанов подписал распоряжение о признании аварийным многоквартирного дома на улице Московской, 89. Документ опубликован на сайте городской администрации.

Двухэтажное здание дореволюционной постройки находится между улицами Вольской и Максима Горького. Объект имеет статус памятника регионального значения — «Дом жилой начала XX века» — и охраняется как объект культурного наследия, поэтому его снос запрещён.

Власти обязаны полностью расселить жильцов и провести комплексную реконструкцию здания. Работы должны завершиться до 1 августа 2029 года. Финансирование восстановления предусмотрено из муниципального бюджета. Жильцам взамен изымаемого жилья предоставят альтернативные квартиры.

Признание дома аварийным запускает юридический механизм изъятия помещений для государственных нужд и позволяет начать поиск подрядчика для разработки проекта реставрации. Решение направлено на сохранение исторического облика центра Саратова при обеспечении безопасности граждан.

Ольга Сергеева