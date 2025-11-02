Озвучена прибыль спа-салона для релакса в центре Саратова

В Саратове выставлен на продажу действующий спа-салон, расположенный в центре города.

Бизнес, работающий три года, приносит в пиковый сезон до 500 000 рублей ежемесячной прибыли.

Помещение площадью 124 кв. м арендуется и имеет ремонт, создающий атмосферу для релаксации. В перечень услуг входят спа-программы, массажи, обертывания и организация девичников. Отмечается, что заведение не имеет медицинской лицензии.

Стоимость бизнеса составляет 5,7 млн рублей, однако продавцы допускают торг.

Ольга Сергеева