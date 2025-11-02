Власти Саратова очищают город от нелегальных ларьков и гаражей

За 2025 год в Саратове демонтировали более 1,5 тысячи незаконных конструкций.

На недавнем совещании администрации глава города Михаил Исаев сообщил, что за неделю выявлено 87 новых нарушений и 9 брошенных автомобилей.

В ходе обследования 1101 земельного участка обнаружены 351 незавершенная постройка и 376 действующих объектов. По итогам проверок подано 11 исков о сносе самовольных строений.

Параллельно проведены рейды по предпринимателям: из 375 проверенных объектов нарушения выявлены в 46 случаях, включая отсутствие кассовых аппаратов и неоформленных работников.

Ольга Сергеева