Озвучено место проведения 3-го гастрономического форума в Саратове

В Саратове в третий раз пройдет форум «Креативный Саратов» — в этом году с гастрономическим акцентом.

25 сентября на площадке технопарка «Саратов Диджитал» состоится главное деловое событие региона в сфере гастрономии и креативных индустрий. Организаторами форума выступают министерство инвестиционной политики и корпорация развития.

Мероприятие проводится в третий раз. Его история началась в 2024 году с 350 участников — тогда форум был посвящен общему развитию креативных индустрий в регионе. В прошлом году организаторы сделали акцент на моде: мероприятие собрало более 400 гостей, состоялся показ мод и выставка локальных брендов.

«В этом году главной темой станет гастрономия», — пояснил министр Александр Марченко.

Форум объединит федеральных экспертов, региональных рестораторов, шеф-поваров, производителей и представителей власти. В формате открытого диалога участники обсудят реальные кейсы, вызовы и перспективы отрасли.

Ольга Сергеева