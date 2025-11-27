Озвучены результаты экологического контроля в пос. Горный Саратовской области

В Саратовской области в пос. Горный проведен экологический контроль. Информация об этом размещена в телеграм-канале Министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области.

Аналитическая лаборатория завершила производственный экологический контроль и мониторинг окружающей среды в районе расположения филиала «Экотехнопарк «Михайловский» ФГУП «ФЭО» в пос. Горный Саратовской области и в зоне его потенциального воздействия. Целью мониторинга было выявление возможных превышений установленных нормативов показателей в компонентах природной среды, связанных с деятельностью по ликвидации последствий работы объекта по хранению и уничтожению химического оружия «Горный».

Результаты мониторинга показали, что в указанный период (с 20 октября по 9 ноября; с 10 ноября по 16 ноября), превышений допустимых значений контролируемых параметров, обусловленных функционированием предприятия, не обнаружено. В рамках мониторинга осуществлялся контроль качества атмосферного воздуха в населенных пунктах Михайловский, Горный, Б.Сакма и в промышленной зоне предприятия. Также проводился анализ природных вод (р. Сакма, Сакминское водохранилище, пруды 1 и 2 в п. Михайловский), донных отложений и химический анализ почв в населенных пунктах Б. Сакма, Горный и Михайловский.

Мероприятие позволяет определить экологическое состояние объектов региона, что соответствует бережному отношению к природе и среде проживания, а значит целям и задачам национального проекта «Экологическое благополучие», реализуемого при поддержке президента Российской Федерации Владимира Путина.

Дуся Иванова