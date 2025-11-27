Мария Усова: Дом культуры VS магазин

Неправильно, когда популярные у жителей объекты социальной сферы превращаются в торговые центры.

Очередной пример, на который обратили внимание коллеги по областной Думе – саратовский ДК «Рубин». В своё время здесь функционировало множество секций и кружков, сюда приходили дети со всего большого микрорайона. В здании кипела жизнь.

В какой-то момент было произведено отчуждение учреждения культуры и его последующее перепрофилирование в торговый центр. Неплохо нажились на этом родственники бывшего губернатора Аяцкова. А люди потеряли единственное учреждение культуры, расположенное в шаговой доступности.

Как известно, у каждой проблемы есть имя и фамилия. Считаю, было бы правильным найти всех, кто ответственен за случившееся. Из-за кого город потерял крупный Дворец Культуры, один из лучших в области, и приобрёл вместо него очередной торговый центр. Выяснить, насколько законной было проведение сделки.

А по хорошему – вернуть ДК людям, восстановить в нём тот функционал, который изначально несло учреждение. Это будет гораздо полезнее для подрастающего поколения, чем прогулки между магазинами.