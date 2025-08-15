«Палитра ремесел – 2025»: Яркий фотоотчёт первого дня фестиваля в Саратове

Сегодня стартовал всероссийский фестиваль народных мастеров и художников «Палитра ремесел». В восьмой раз он пройдет в Саратове уже с 15 по 17 августа.

Мероприятие организуется Палатой ремесел Саратовской области при поддержке министерства экономического развития и ТПП области.

С сегодняшнего дня на улице Волжской и проспекте Столыпина развернулась арт-ярмарка с участием более 600 ремесленников и художников из 28 регионов России, а также из Казахстана. В Саратов мастера и мастерицы привезли более 800 наименований товаров ручной работы — керамику, изделия из кожи, стекла, дерева, живопись и графику, мыло и косметику ручной работы, одежду и аксессуары, предметы интерьера, игрушки, чай и многое другое.

Для гостей фестиваля открыты тематические площадки, фотозоны, галерея под открытым небом. Активных гостей ждут на мастер-классах, также подготовлена концертная программа, театрализованные представления, игры и викторины, модные показы от российских дизайнеров.

Все, кто желает узнать больше об истории Саратовского края в выходные также смогут посетить мультимедийную выставку «Ожившая история Саратова» и новую площадку — литературно-краеведческую гостиную.

О ярком событии — в фоторепортаже корреспондента «Новостей Саратова». Видео с мероприятия — в наших соцсетях.