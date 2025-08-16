Путин впервые прибыл на Аляску

Владимир Путин 15 августа прилетел на Аляску для переговоров с американским лидером Дональдом Трампом.

Как сообщают журналисты, российский президент впервые в истории посетил этот американский штат.

Ранее сюда же прибыл действующий глава США.

Переговоры между Путиным и Трампом запланированы на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. По данным администрации Белого дома, обсуждения пройдут в узком составе – «три на три». Со стороны Америки, помимо Трампа, участие примут госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель Стивен Уиткофф.

Как заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, российскую делегацию дополнят советник по международным вопросам Юрий Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров.

Основной темой встречи станет урегулирование конфликта на Украине, а также перспективы взаимодействия между Россией и США. Лидеры двух стран затронут вопросы глобальной стабильности, безопасности и актуальные международные проблемы.

Подписание каких-либо соглашений не планируется, однако итоги переговоров будут озвучены на совместной пресс-конференции.

Сообщается, что президенты пока воздержались от общения с прессой.

