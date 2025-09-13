Памфилова: КПРФ даст оценку драке на избирательном участке в Саратовской области

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что КПРФ даст оценку инциденту с рукоприкладством на избирательном участке в Саратовской области.

Напомним, в ходе дополнительных выборов 13 сентября представитель коммунистической партии ударил члена УИК. Пострадавший госпитализирован.

Памфилова назвала произошедшее вопиющим безобразием и пообещала направить обращение лидеру КПРФ Геннадию Зюганову.

Ранее ЦИК сообщила, что на выборах 14 сентября 2025 года избиратели из регионов, где проходят выборы губернаторов, смогут проголосовать в Москве на 14 экстерриториальных участках. Более 1 млн россиян зарегистрировались для участия в ДЭГ, который пройдет в 24 регионах.