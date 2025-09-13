Роман Бусаргин: масштабная реконструкция сетей водоканала Саратова продолжится

В следующем году на территории Саратова продолжится масштабная реконструкция сетей водоканала.

Список объектов формируется с учетом изношенности и количества аварийных ситуаций на них. Опубликую его в ближайшее время.

По реализации второго этапа перед руководством водоканала и министерства строительства и ЖКХ поставлена задача в течение зимы провести все аукционы, чтобы в 2026 году подрядчики могли выйти на объекты, как только установится соответствующая погода. Ответственно необходимо отнестись и к взаимодействию с подрядными организациями. Возникающие у них вопросы должны решаться в кратчайшие сроки, но и контроль их деятельности должен быть постоянный.

Всю информацию, которая касается предстоящих работ, необходимо оперативно доводить до граждан. Главная задача и профильной комиссии, и руководства водоканала — обеспечить выполнение всех мероприятий в установленные сроки. В рамках программы предстоит провести большой объём работ. Их результатом должна стать комплексная модернизация самых проблемных участков «Саратовводоканала».