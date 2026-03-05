Панков и Галяшкина встретились с аграриями Пугачевского района

На региональной неделе депутат Госдумы Николай Панков с председателем аграрного комитета областной Думы Антониной Галяшкиной встретились с сельхозтоваропроизводителями Пугачевского района.

Об этом депутат рассказал в своем канале в MAX.

«На пленуме профсоюза работников АПК обсудили развитие отрасли. Пугачевцы помогают нашей области занимать лидирующие места в ПФО и стране. Они не только обеспечивают продовольственную безопасность страны, многие защищают нас на СВО.

Труд на селе никогда не был легким. Всегда считается почетным и значимым. Здесь живут сильные люди — достояние нашей области. Сегодня многое делается для развития сельских территорий. По проекту спикера Госдумы Вячеслава Володина создаются опорные села. Также возрождается социальная инфраструктура. По федеральным программам в Каменке и Заволжском построено жилье для сельхозработников. В Каменке появился современный Дом культуры.

Отмечу, в Пугачевском районе сильная профсоюзная организация. Радует, что в АПК есть семейные династии. Среди работников отрасли много женщин. Поздравил их с наступающим 8 марта и поблагодарил за труд. Вместе продолжим работать над решением проблем наших жителей», — подчеркнул Николай Панков.