Выдачи ипотеки с начала года в России выросли вдвое

По предварительным оценкам ВТБ, в феврале россияне получили в банках на покупку первичного и вторичного жилья порядка 301 млрд рублей.

Этот результат на 32% превышает показатель февраля прошлого года, но на 28% уступает январскому уровню. Всего с начала года объем выдач жилищных кредитов в России составил около 722 млрд рублей, вдвое превысив результат января-февраля 2025 года.

На фоне изменений в господдержке структура спроса меняется. По итогам февраля, по оценкам ВТБ, доля рыночной ипотеки достигла 42% против 18% в январе.



«Аномальный январский спрос сформировал эффект «высокой базы», поэтому в феврале рынок ипотеки закономерно «остудился». Но затишье будет коротким: по нашим оценкам, в марте рынок может прибавить около 9%, приблизившись к 330 млрд рублей. Итоговый результат будет зависеть от того, насколько сильно сместился спрос. На фоне ажиотажа вокруг семейной ипотеки ускориться со сделками могли и те заемщики, которые подходили под условия госпрограммы и после их изменения», — прокомментировал Алексей Охорзин, старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ.



Ранее ВТБ снизил ставки по рыночной ипотеке на 3,3 пп и упростил условия её получения, опустив минимальный первоначальный взнос с 30,1 до 20,1% для всех клиентов с подтвержденным доходом. Параметры распространяются на широкий спектр недвижимости: квартиры, апартаменты, таунхаусы, готовые дома, земельные участки, машино-места и кладовые.