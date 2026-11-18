Депутат Госдумы Николай Панков обратился в прокуратуру с просьбой понудить генподрядчика исполнить условия контракта по реставрации здания женской гимназии в Аткарске. Об этом он сообщил в своём канале в мессенджере «Макс».

«Жителей Аткарска волнует судьба исторического здания женской гимназии. Это украшение города, его визитная карточка. Привлечены немалые средства, чтобы сохранить объект культурного наследия. Отмечу, генподрядчику – ООО «РК Мастер» — были созданы все условия. Заказчик оформил разрешение на реставрационные работы, что дало право генподрядчику в полном объёме выполнять работы, предусмотренные проектно-сметной документацией. Кроме аванса, были выплачены средства на приобретение необходимых материалов и изделий, а также расчётов с субподрядчиками. В общей сложности это 58 млн руб., то есть, 59% от стоимости контракта.

Несмотря на это, постоянно сдвигаются сроки работ и комплектации объекта. А численность рабочих – всего 16 вместо необходимых 78-ми. Стройконтролем подтверждено исполнение обязательств лишь на 42% от контракта. И это при том, что работы должны завершиться уже в середине декабря.

По этому поводу обратился к прокурору Республики Татарстан и прокурору города Казань. То есть, по месту регистрации генподрядчика. С просьбой понудить организацию исполнить условия контракта. И обеспечить ввод объекта в эксплуатацию», — подчеркнул Николай Панков.