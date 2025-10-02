Панков: Картельный сговор, или Отсутствие совести?

Жители Балаково сообщили о резком повышении цен на бензин.

Произошло оно за одну ночь, одновременно у местных автозаправочных станций. Что может говорить о картельном сговоре. При этом цены на АЗС крупных федеральных сетей остались прежними. Разница в стоимости с местными заправками более 10 рублей за литр.

Теперь жители вынуждены терять время в очередях, чтобы заправить автомобиль не по ажиотажным ценам. Из-за этого на сетевых АЗС сложности с поставкой топлива — оно быстро заканчивается. Станции по несколько часов не работают в ожидании бензина. Как отметил сотрудник одной из таких АЗС, «весь город заправляется у нас». По словам очевидцев, очереди на сетевых заправках и днём, и ночью. У кого нет возможности стоять в очередях, вынуждены покупать бензин у местных предпринимателей по завышенной стоимости.

Считаю, УФАС и прокуратура области должны отреагировать и провести проверку резкого повышения цен на определенных автозаправочных станциях Балаково. А также качество отпускаемого бензина. Прошу не оставаться в стороне профильное министерство и местную администрацию. Было бы правильно провести встречу с владельцами местных АЗС. Выяснить причину резкого повышения цен и совместно найти выход из ситуации.