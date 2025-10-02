«Слово пацана»: В Саратове старшеклассники отбирают деньги у детей

В социальных сетях 2 октября появилась информация о случаях вымогательства денег у учащихся младших классов со стороны старшеклассников в саратовской школе № 1.

Прокуратура Фрунзенского района по поручению прокурора Сергея Филипенко организовала проверку данного факта. В официальном заявлении ведомства указано, что будет дана оценка действиям администрации учебного заведения и сотрудников органов профилактики.

В ходе проверочных мероприятий планируется установить все обстоятельства произошедшего и выявить возможные нарушения в работе с несовершеннолетними.

Ольга Сергеева