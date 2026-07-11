Панков: Начался долгожданный ремонт дороги на Широкий Буерак

Депутат Госдумы Николай Панков в своем канале в мессенджере «Макс» рассказал о начале ремонта востребованной жителями дороги в Гагаринском районе Саратова.

«В этом году приведут в порядок самые разбитые участки общей протяженностью 3 километра. Ранее поступало много жалоб о состоянии подъезда к Широкому Буераку. Дорога востребована круглогодично, ею пользуются жители всего города.

Параллельно ведётся работа по возврату участков дороги от Широкого Буерака до Пудовкино в собственность города. Об этом говорили с жителями села в начале июня. Начались судебные процессы. После возврата всех участков, муниципалитет сможет выделять средства на ремонт этой дороги. Эти шаги необходимы для улучшения транспортной доступности в Гагаринском районе», — отметил Николай Панков.