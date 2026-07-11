Под Саратовом пройдет прощание с погибшим больше года назад 28-летним военным СВО

В ходе специальной военной операции погибли трое жителей Саратовской области.

Информацию подтвердили в районных администрациях.

В Балаковском районе прощаются с Владиславом Какуриным. Ему было 28 лет. Он родился в Узбекистане, учился в Москве на повара, погиб при исполнении воинского долга в мае 2025 года. Церемония прощания состоится 13 июля.

В Аркадакском районе подтвердили гибель Сергея Аксенова, в Балашовском — Александра Фадеева, 1980 года рождения, служившего по контракту.

Специальная военная операция длится 5-й год. Общее число погибших на фронтах не разглашается.

Ольга Сергеева