Панков назвал перерасчет за тепло работой «Т Плюс» над ошибками

Депутат Госдумы Николай Панков в своем канале в MAX высказался по поводу перерасчёта за отопление в Балаково.

«Принято решение в интересах жителей Балаково. «Т Плюс» произведет перерасчет. За все дни, когда балаковцы из-за аварий оставались без отопления и горячей воды. Это не только 24-25 февраля, но и 8, 9 и 14-е февраля.

Отмечу, это не благотворительность ресурсоснабжающей организации. И не клиентоориентированность. Это работа над своими же ошибками. После проверок прокуратуры и УФАС. В надзорные органы ранее обращался по просьбам жителей.

Продолжим взаимодействие в рамках рабочей группы. Чтобы всем жителям была возвращена плата за некачественную услугу. И в будущем на них не перекладывали проблемы монополистов», — подчеркнул Николай Панков.