Панков: Необходимо строго контролировать качество перевозок на всех пассажирских маршрутах

Летняя жара наконец пришла в город. Однако не всех жителей это радует. Те, кто едут на работу или домой на старых автобусах, страдают от жары в салоне. Из-за того, что кондиционер не работает.

Отмечу, в этом году таких жалоб стало меньше. Причина в том, что ряд автобусных маршрутов переведены на брутто-контракты. Теперь на них новый транспорт с исправными кондиционерами. И водители не экономят на их включении за счёт комфорта людей.

С одной стороны, хорошая перемена. С другой – получается несправедливость. Стоимость проезда примерно одинаковая на всех маршрутах. Но на одних люди едут в комфортном транспорте, а на других – в старых разбитых автобусах. Которые сначала отъездили срок в других странах, а потом их списали и продали в Саратов или Энгельс. Где они отработали еще лет по 20-30. В жару это просто душегубки. Люки приходится подпирать подручными предметами. Или не закрывать переднюю дверь на ходу. Чтобы пассажиры хотя бы не задохнулись. А кондиционеры в них и не работали никогда.

Важно эту несправедливость устранить. Одинаково строго контролируя качество перевозок на всех маршрутах. Чтобы на первом месте были комфорт и безопасность людей. И у коммерческих перевозчиков наконец появится стимул обновить подвижной состав.