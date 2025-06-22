Панков: Низкий поклон всем, кто сокрушил врага и возродил страну из руин

Депутат Госдумы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слоV» подчеркнул, что сегодня священный день для нашей страны – День памяти и скорби.

«Мы вспоминаем наших соотечественников, чьи жизни забрала Великая Отечественная война.

Среди них есть наши родные и близкие люди. Это воины и мирные жители, взрослые и дети. Вечная память всем, кто погиб в те страшные годы. Низкий поклон тем, кто сокрушил врага и возродил страну из руин. И всем, кто сегодня защищает нашу Родину.

Победа всегда будет за нами!» пишет Николай Панков.