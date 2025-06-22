В День памяти и скорби саратовцы зажгли Свечи памяти и Огненную картину

В День памяти и скорби в Саратове в Парке Победы прошел комплекс памятных мероприятий в рамках всероссийских акций «Свеча памяти» и «Огненные картины войны».

Саратовцы собрались ранним утром, чтобы почтить память всех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны, — сообщает министерство внутренней политики региона.

В акциях приняли участие представители органов власти, ветеранских и военно-патриотических организаций, активисты молодежных движений, курсанты военных училищ, ветераны боевых действий и жители города.

Мероприятие началось у самолета Як-38, откуда колонна с зажженными лампадами проследовала к Вечному огню. У мемориала состоялся митинг, в рамках которого была объявлена минута молчания в память о погибших воинах и всех жертвах войны, после участники возложили цветы и горящие свечи.

Активисты молодежных организаций «Молодая Гвардия Единой России» и «Волонтеры Победы» из 15 тысяч горящих свечей составили огненную инсталляцию, изображающую знаменитую регулировщицу, участницу Великой Отечественной войны Марию Филипповну Лиманскую. Вокруг инсталляции волонтёры держали георгиевскую ленту.

«Мы должны сделать всё возможное, чтобы трагедия тех лет никогда не повторилась, а героизм и жертвы нашего народа не были забыты. Особую благодарность хочу выразить общественным организациям, которые ведут огромную работу по увековечиванию памяти защитников Отечества, воспитанию молодёжи в духе патриотизма и противодействию попыткам искажения истории. Деятельность в этом направлении – это важный вклад в будущее нашей страны», — отметила министр внутренней политики и общественных отношений области Наталья Трошина, комментируя мероприятие.

«Сегодня, когда наши противники предпринимают попытки переписать историю и отменить русскую культуру, сохранение исторической памяти и борьба с возрождением нацизма — это не просто слова, а наш священный долг перед теми, кто отдал жизни в годы Великой Отечественной войны за свободу и мирное будущее. Участники специальной военной операции, как никто другой, понимают цену этой борьбы, видя своими глазами, к чему приводит переписывание истории и реабилитация нацистской идеологии. Пока мы помним свою историю — мы остаемся непобедимыми!» — отметил участник специальной военной операции, помощник атамана Окружного казачьего общества области по патриотической работе Дмитрий Костерной.

Комплекс памятных мероприятий ко Дню памяти и скорби был организован министерством внутренней политики и общественных отношений области при поддержке общественных организаций и администрации города Саратова.