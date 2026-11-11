Панков: Новый закон снимет барьер секретности с состава табачных изделий и вейпов

Сегодня в Государственной Думе рассмотрели важный законопроект. Он напрямую касается здоровья и безопасности наших граждан. Об этом рассказал депутат Госдумы Николай Панков в своём канале в мессенджере «Макс».

«Каждый человек имеет законное право четко знать, что именно находится в составе табачных изделий и вейпов. Скрывать под грифом «коммерческой тайны» вредные вещества недопустимо.

Ранее Госдума приняла закон, дающий регионам запретить продажу вейпов. Сегодня сделан еще один шаг для здоровья людей. С 1 января 2027 года этот барьер секретности будет полностью снят», — отметил Николай Панков.