В Саратовской области железнодорожники высадили около 100 саженцев акации в экопарке «Олений остров»

Сотрудники Приволжской железной дороги провели экологическую акцию по озеленению и благоустройству территории экологического парка «Олений остров» в Саратовской области. Вдоль экотропы волонтеры магистрали высадили около 100 саженцев белой акации.

Молодые деревья расположили упорядоченными рядами вдоль края природного обрыва. Выбор места для посадки обусловлен не только эстетическими, но и практическиими соображениями: разрастаясь, акации сформируют плотную живую изгородь, которая послужит естественным зеленым ограждением для безопасности посетителей парка. Кроме того, корневая система этого растения будет способствовать надежному укреплению склона, защищая береговую линию от ветровой и водной эрозии, а также от осыпания грунта.

Защита окружающей среды является приоритетом для волонтеров ПривЖД, которые регулярно присоединяются к масштабным экологическим акциям, направленным на высадку деревьев и очистку природных зон.