Панков о ремонте моста в Ртищевском районе: В первую очередь это вопросы безопасности

Депутат Госдумы Николай Панков посетил села Владыкино и Изнаир, где начался ремонт моста через реку соединяющую два намеренных пункта.

«В Ртищевском районе начался ремонт моста через реку Изнаир. Спасибо жителям, что подняли проблему его аварийного состояния. Собрали подписи и направили обращение.

Переправа соединяет села Владыкино и Изнаир. Для людей это кратчайший путь в город. Объездная дорога на 30 км длиннее. Скажу, в первую очередь это вопросы безопасности.

С жителями осмотрели место работ. Строители укладывают бетонные плиты. Конструкция моста крепкая, отмечают люди. Они уверены — мост прослужит еще долго», — отметил депутат Панков.