В Саратове построят скоростную трассу от поселка Юбилейный в аэропорт «Гагарин»

В Саратове появится новая скоростная трасса к аэропорту «Гагарин» — без пробок и шлагбаумов.

Проект дублера дороги через Юбилейный и Усть-Курдюм позволит забыть о многочасовых простоях на переезде в Дубках.

По словам Вячеслава Володина, который озвучил этот проект, вопрос уже проработан с Росавтодором.

В 2026 году объект включат в адресную инвестиционную программу. Новая магистраль станет самым быстрым и бесшовным маршрутом до воздушной гавани региона.

Напомним, чтобы добраться до аэропорта из Саратова и обратно, необходимо не менее часа, во время пробок и ожидания на жд-переезде это время увеличивается минимум а 2 раза.

Ольга Сергеева