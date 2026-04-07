Панков обратился в прокуратуру и СК по поводу строительства в «Авиаторе»

Жители саратовского микрорайона «Авиатор» пришли на приём к депутату Госдумы Николаю Панкову с волнующей их проблемой. Об этом депутат рассказал в своём канале в МАХ.

«На приеме ко мне обратились жители «Авиатора». Они переживают, что начавшееся строительство двух 25-этажек создаст серьезные проблемы для всего микрорайона. Люди справедливо опасаются — уже сейчас территория застроена плотно. Строительство нового жилья почти на 3 тыс. квартир создаст огромную нагрузку на существующую социальную инфраструктуру — школу, детские сады и поликлинику. Это коснётся как будущих покупателей квартир, так и тех, кто живёт в микрорайоне давно.

Ситуация знакомая. В ряде районов города застройщики старались сдать и продать как можно больше квадратных метров. А потом умывали руки. Не думая, как люди будут жить без школ, детсадов, поликлиник, дорог. Эти вопросы приходилось решать вместе с жителями. Сейчас запретили строить дома без социальной инфраструктуры. Но бизнес продолжает искать лазейки ради сверхприбыли. Отмечу, когда получали разрешения, «Авиатор» ещё не был так плотно застроен.

Наверно, будущим покупателям квартир обещают, что у них будет всё необходимое. Но не говорят, что школа и детсад уже сейчас переполнены. И даже новая школа на 1500 мест не вместит всех новых учеников. Им не говорят, что дворы и внутриквартальные проезды забиты машинами, нет места под парковки.

Люди, покупающие квартиры в этих домах формально не являются обманутыми дольщиками. Считаю, что их обманывают. Застройщик знал о противозаконности продажи паёв. А это недопустимо. Спасибо неравнодушным жителям, что не молчат и бьют во все колокола. Хотя, знаю, получают и угрозы. Поэтому обратился в прокуратуру и следственный комитет с просьбой о защите прав граждан. Готов встретиться и с теми, кто уже купил квартиры, не зная о проблемной ситуации.

Обращаюсь и к застройщикам — перестаньте обманывать людей», — подчеркнул Николай Панков.