Панков обсудил решение проблем ЖКХ с жителями военного городка Ртищева

Депутат Госдумы Николай Панков провел встречу по вопросам ЖКХ в военном городке Ртищева. Об этом он рассказал в своем канале в мессенджере «Макс».

«Для эффективной работы пригласил руководителя ГЖИ Станислава Данилова и руководителя фонда капремонта Юлию Вихляеву. Об этом ранее договаривались с женским советом.

На территории войсковой части находятся 9 многоквартирных домов. Их обслуживают 2 управляющие компании: УК ООО «Жилцентр» и УК ООО «Капитал Строй». С этого года вступили в силу изменения в законодательстве, согласно которым в каждом доме должен быть создан совет из жильцов. Здесь районная власть должна помочь организовать общедомовые собрания.

Дом №30 по ул.Котовского внесен в краткосрочный план ремонта. Здесь кровля находится в предаварийном состоянии. Но и у других домов есть вопросы по ремонту. Их будем обсуждать совместно. Одним из вариантов может стать увеличение тарифа на капремонт. Это должны решить собственники, чтобы попасть в программу.

Дом №32 по ул.Котовского постоянно затапливает подвал и подъезды из коллектора. Люди говорят, что лужа не высыхает даже летом. Дом начинает разрушаться из-за постоянной влажности. Договорились, что помогу обустроить отвод воды от дома.

Женсовет утверждает, что в подъездах УК не убирают. Жильцы самостоятельно наводят порядок. Представители УК ссылаются на низкие тарифы и низкую собираемость средств. Надо им активнее работать — вести разъяснительную работу с жильцами и отчитываться на что тратят бюджет. Обсудили и вопросы ремонта подъездов. Это также ответственность УК.

Отмечу, что в домах живут семьи военнослужащих. Создать для них достойные условия для жизни – совместная обязанность. Они честно и эффективно выполняют свой долг. Поэтому и должностные лица на местах обязаны работать столь же качественно и результативно», — подчеркнул Николай Панков.