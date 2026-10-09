Панков обсудил с аграриями работу сельхозпредприятия Калининского района

Депутат Госдумы Николай Панков побывал на одном из сельхозпредприятий Калининского района.

Об этом он рассказал в своем канале в мессенджере «Макс».

«Калининский район – один из лидеров нашего региона в сельском хозяйстве. Посетил местное действующее предприятие. Оно специализируется на производстве зерновых культур. Работа здесь полностью автоматизирована от приема до отгрузки. Это позволяет облегчить и улучшить процесс обработки сырья.

Пообщался с тружениками аграрной отрасли. Они рассказали, как выстроена их работа. Предприятие оказывает им поддержку — предоставляет беспроцентные ссуды. Колхоз выплачивает за рождение ребенка 200, 300, 400 и 500 тысяч рублей. В зависимости от количества детей. Это стимулирует рождаемость и сохранность людей на селе.

Некоторые работники вернулись в родной край из северных вахт. Многие трудятся здесь уже не один десяток лет. Благодаря таким людям живёт и процветает село. Поблагодарил коллектив за их труд. Будем и дальше развивать местное сельское хозяйство», — отметил Николай Панков.