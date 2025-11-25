Панков отметил, что проект Володина сохраняет здоровье людей

Депутат Госдумы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слоV» отметил, что проект Вячеслава Володина в Балаково решает главную проблему жителей. Это сохранение их здоровья.

«Строится дом для врачей и медсестер, где они смогут получить служебное жилье. Не тратя время и деньги на поиски и съем квартиры. Отмечу, это важно не только для балаковцев. Сюда приезжают лечиться и жители других районов. Духовницкого, Ивантеевского, Перелюбского и т.д.

Считаю, главврачи должны пользоваться новой возможностью. И больше внимания уделять привлечению специалистов.

Ранее при поддержке спикера такие дома для врачей были построены в Вольске, Хвалынске, Базарном Карабулаке, Петровске и Саратове», — пишет Николай Панков.