Саратовские общественники сочли закономерным включение Налимовой* в реестр иноагентов

Решение Министерства юстиции РФ о включении жительницы Саратовской области Елены Налимовой* в реестр иностранных агентов вызвало реакцию членов Общественного совета при Саратовской областной Думе, которые назвали этот шаг закономерным и обоснованным.

Член Общественного совета, политолог Михаил Шмырев подчеркнул деструктивный характер деятельности Налимовой.

«Ничего хорошего подобные псевдоактивисты людям не дают. Ее деятельность последних лет – огульная критика в анонимных телеграм-каналах и участие в протестных акциях – не является ни журналистикой, ни созидательной общественной деятельностью. При этом носит ярко выраженный провокационный характер, – считает политолог. – Теперь и Минюст России подтвердил, что Налимова распространяла фейки и принимала участие в тиражировании материалов иноагентов и организаций, включенных в перечень нежелательных на территории России. Статус иноагента показывает людям, с кем они имеют дело», — отметил Шмырев.

Схожую точку зрения высказал Сергей Понин:

«Когда человек сознательно и систематически распространяет искаженную информацию, взаимодействует со структурами, преследующими чуждые интересы, и при этом пытается влиять на общественное мнение, общество должно быть об этом предупреждено. Статус иноагента – это механизм прозрачности, который помогает людям понимать, откуда формируется информационная повестка и чьи интересы она отражает. Решение Минюста в данном случае – шаг к укреплению доверия и защите общественных интересов».

Представитель Общественной палаты области Евгений Малявко (на фото) выразил мнение, что статус иноагента «давно напрашивался» для Елены Налимовой.

«Кто будоражит людей, называя белое чёрным и призывая выступать против школ, против семей с детьми, против защиты интересов страны. Кто использует своих же сподвижников как разменную монету. Кто цинично и целенаправлено провоцирует социальную напряженность прикрываясь людьми. Кто без сомнения предаёт свой дом, отчизну, преклоняясь и выслуживаясь перед иностранными фондами и по какому-то праву считая себя элитой, – возмутился общественник. — К сожалению, таких деструктивных личностей немало. Одних, как Елену Налимову, уже выявили и внесли в реестр иностранных агентов. Другие, разделяющие те же взгляды и принципы, пока затихли, надеясь, что их эта участь минует. Но справедливое возмездие доберётся до каждого»

*Признана в России иноагентом