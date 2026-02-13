Панков отметил помощь Володина в улучшении питания сельских школьников

Работая в округе, депутат Госдумы Николай Панков побывал в школе села Елшанка Воскресенского района.

Об этом он рассказал в своем канале в MAX.

«Отмечу, здесь питание для детей готовят самостоятельно. Меню корректируют с учётом их вкусов, при этом сохраняя положенный калораж. Никакие коммерсанты не зарабатывают на «школьной тарелке». И, соответственно, эти деньги остаются у родителей и могут быть потрачены на другие нужды. Вячеслав Володин нашёл возможность обеспечить горячим бесплатным питанием всех детей в сельских школах.

Стало больше детей, которые едят в школьной столовой. Поэтому возросла нагрузка на поваров. Отдать должное, они с ней справляются, но штат увеличить необходимо. Важно, что в пищеблок приобретено новое оборудование, это улучшило условия труда. С главой района говорили о том, как важно уделять больше внимания школе. Чтобы постепенно решить все проблемы, от замены окон до ремонта канализации.

Отмечу, школа эта замечательная. Больше половины учителей – её выпускники. А многие из тех, кто здесь учился, сейчас защищают Родину на СВО. Коллектив школы помнит и гордится ими.

Подписывайтесь на мой канал в MAX и будем всегда на связи!», — пишет Николай Панков.