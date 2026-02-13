Огурцы в магазинах зимой стоят дороже экзотических фруктов

Огуречный ценопад: депутаты просят ФАС навести порядок в теплицах.

В России зафиксирован резкий скачок цен на огурцы. За два месяца, по данным Росстата, они подорожали на 43%, а в Руспродсоюзе и вовсе насчитали 111%. Сейчас свежий огурец можно купить по цене от 300 — 500 руб. за килограмм.

Ситуация абсурдная: оптовая цена за тот же период упала на 3%, но на полках магазинов огурцы стоят как экзотические фрукты.

Депутаты Госдумы направили запрос в ФАС с просьбой проверить обоснованность наценки. Ведомство уже запросило данные у крупнейших производителей овощей закрытого грунта. Если найдут нарушителей — примут меры.

Напоминаем: холодное время года в России — не сезон для огурцов. Возможно, кому-то выгоден ажиотаж на этот овощ, содержание витаминов в котором проигрывает даже свёкле. Периодически в торговых сетях подскакивают цены то на сахар, то на яйца. Видимо, настал черед «пупырчатых».

Ольга Сергеева