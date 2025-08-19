Панков отметил важность депутатских проектов Володина для жителей городов и сёл

Депутат Госдумы Николай Панков в своём телеграм-канале «Пара слоV» подчеркнул, что Вячеслав Володин поэтапно решает застарелые проблемы городов и сёл.

«Несколько лет назад спикер инициировал проект по строительству и ремонту тротуаров. Новые тротуары появились там, где их никогда не было, люди ходили по земле. Были благоустроены подходы к социальным учреждениям.

Далее Володин создал депутатский проект по ремонту дворов. Сейчас начался ремонт междворовых территорий, продолжается проект по созданию новых парков и скверов.

Большой проблемой остаётся состояние школьных дворов и территорий детсадов. Она касается и детей, их родителей, бабушек, учителей и воспитателей. Теперь по новому депутатскому проекту «Ремонт дворов школ и детсадов» будут приведены в порядок самые проблемные территории в ряде городов и районов области. Посещая школы и детские сады, знаю, насколько этот проект долгожданный для жителей и ребят. В моём округе это Волжский район Саратова, Хвалынск, Озинки. В планах продолжить проект в следующем году и в Вольском районе», — пишет Николай Панков.