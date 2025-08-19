Алексей Антонов: Одна из острейших проблем – нарушения в продаже алкоголя

Внимательно отношусь к поступающим в Саратовскую областную Думу обращениям.

Анализ данных за первое полугодие 2025 года показывает, что одна из острейших проблем – нарушения при розничной продаже алкоголя в многоквартирных домах. Эта тема активно обсуждается и в моих соцсетях. Закрывать на нее глаза нельзя.

1 сентября в области вступают в силу новые правила в этой сфере. Вместе с депутатами будем следить за их исполнением, чтобы они работали на благо жителей. Готовим новые решения на законодательном уровне для упорядочения работы отрасли.

Не менее важны и другие вопросы, с которыми приходят граждане. Речь, в частности, о законе, регулирующем размещение рекламных конструкций. Здесь важен баланс между интересами бизнеса и обликом наших городов. Также поступают обращения о налоговых льготах и социальной поддержке нуждающихся.

Готовы и дальше совершенствовать законодательство для защиты интересов граждан. Ваше мнение важно!