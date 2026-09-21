Панков планирует открыть депутатскую приёмную в Балашове

Это позволит быть всегда на связи с жителями

Депутат Госдумы Николай Панков продолжит работать в открытом диалоге с жителями всех районов Балашовского округа. Он подчеркнул это в ходе пресс-конференции в Балашове.

«На встречах вижу активных людей, настоящих тружеников. Вместе с вами контролировали важные проекты. Планирую открыть приемную в центре округа — в Балашове. В районах будут также работать мои общественные помощники. Будем продолжать совместную работу по всем направлениям», — отметил Николай Панков.