Сергей Овсяников: Ветераны и наблюдатели обеспечили дополнительный контроль и открытость голосования

Председатель областной общественной организации ветеранов и пенсионеров, заместитель председателя Саратовской областной Думы Сергей Овсянников рассказал, что представители ветеранских организаций активно участвовали в выборном процессе как наблюдатели.



«Особо хочу подчеркнуть: на высоком уровне организована работа участковых избирательных комиссий. Члены комиссий работали слаженно, профессионально, с полным пониманием своих задач. Наблюдатели также выполняли свою работу на должном уровне. На участках присутствовали представители общественных организаций, в том числе наши ветераны и пенсионеры. Это обеспечило дополнительный контроль и открытость процесса. Каждый мог убедиться, что голосование прошло честно и гласно.

Принял участие в выборах депутатов Государственной Думы девятого созыва и отдал свой голос за кандидата, которому доверяю, на избирательном участке, расположенном в Энгельсском колледже профессиональных технологий. Лично убедился, что выборы проходят в строгом соответствии с действующим избирательным законодательством — все процедуры выстроены чётко, прозрачно и в рамках закона», — подчеркнул Сергей Овсянников.