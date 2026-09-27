Панков поделился впечатлениями о двухэтажном поезде «Огни Саратова»

Депутат Госдумы Николай Панков проехал на новом двухэтажном поезде «Огни Саратова». Об этом он рассказал в своем канале в мессенджере «Макс».

«Впечатления самые положительные. Как и у других пассажиров. Многие фотографируются у нового состава. Добавлю, что проход по вокзалу стал удобным. Работает эскалатор и лифт. Но главное — продолжаются строительные работы. Уже скоро саратовский вокзал станет современным, достойным нашего крупного города.Новые двухэтажные поезда появились в области при содействии Вячеслава Володина. Реконструкция вокзала также стала возможной по проекту спикера. Ее необходимость назрела давно.Аткарск, Екатериновка, Ртищево — районы моего Балашовского округа. Это значимые железнодорожные станции. Во время остановки в Ртищево вышел на перрон, пообщался с людьми. Пассажиры отмечают удобство и плавный ход нового поезда. Добавлю, на встрече с советом ветеранов Заводского района, договорились, что организую для них поездку на новом двухэтажном составе «Огни Саратова». Заводчане люди активные. Всю жизнь работали на крупных заводах. И сейчас активно участвуют в жизни города. Уверен, экскурсия до Москвы на новом поезде, подарит нашим уважаемым ветеранам положительные впечатления», — отметил Николай Панков.