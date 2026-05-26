Панков помог оснастить автомобиль сельской амбулатории

По просьбе сотрудников врачебной амбулатории села Лопуховка Аткарского района депутат Госдумы Николай Панков помог оснастить автомобиль скорой помощи.

Закуплено самое необходимое — новый аккумулятор, комплект шин, носилки для транспортировки пациентов. А также тонометр, пульсоксиметр и медицинские препараты. Обновится и внешний вид автомобиля — на него будут нанесены новые наклейки.

О необходимости этого сотрудники ранее рассказали Николаю Панкову, когда он приезжал в сельскую амбулаторию.

Георгий Сухарников работает здесь водителем. По его словам, раньше он каждую поездку волновался, выдержат ли шины.

«Машина, конечно, старая, но еще поездит, если есть необходимые запчасти. Зато на УАЗе, в отличие от «Газели», везде можно проехать. Теперь с новыми шинами и аккумулятором будем спокойно работать. А то раньше едешь и переживаешь за пациентов», — рассказал он.

«Когда Николай Васильевич приезжал, он сразу спросил, чем помочь. И теперь наши пожелания выполнены, за что большое спасибо», — отметила медсестра Людмила Платонова.

«Кроме Лопуховки мы обслуживаем еще несколько сёл. Это Малые Копёны, Земляные Хутора, Синельниково. На плохой дороге с машиной всякое могло случиться. Поэтому важно, что проблема решилась», — считает медсестра Наталья Кашкалда.