Полиции подарят «за рубль» помещение для участковых на окраине Саратова

В Саратове полиции передадут помещение за один рубль — с условием ремонта.

В 2026 году городское управление МВД получит в безвозмездное пользование нежилое помещение в посёлке Красный Текстильщик — его разместят под пункт участковых. Об этом сообщил председатель комитета по управлению имуществом мэрии Александр Серебряков на заседании бюджетного комитета городской думы.

Объект находится на улице Школьной, 12, его площадь — 36 квадратных метров. По словам чиновника, состояние помещения удовлетворительное, но все расходы на ремонт и оплату коммунальных услуг лягут на плечи самого МВД.

Передача здания — часть усилий городских властей по поддержке правоохранительных органов: обеспечение удобных и доступных пунктов участковых должно повысить эффективность их работы на местах. При этом схема «за рубль» с обязательством привести объект в порядок позволяет сэкономить бюджетные средства и одновременно привести недвижимость в надлежащий вид.

Депутаты приняли информацию к сведению; официальная передача состоится после оформления всех необходимых документов.

Ольга Сергеева