Панков поможет жителям частного сектора Балашова с ремонтом дорог

Депутат Госдумы Николай Панков встретился в Балашове с жителями частного сектора микрорайона Ветлянка. Об этом он рассказал в своем канале в мессенджере «Макс».

«На ул. Марины Расковой и ул. Суворова дороги грунтовые. По ним постоянно течет вода. Люди рассказали, что в грязи застревала не только скорая помощь, но даже трактор. Очень тяжело пенсионерам, которые здесь живут. И социальные работники к ним добираются с трудом.

Люди собрали более 240 подписей, надеясь, что их улицы попадут в список адресов для ремонта. Буду им в этом помогать. Отмечу, с аналогичной проблемой ко мне на прием граждан пришли и жительницы ул. Пушкина. Это тоже частный сектор. Направлю туда своих помощников посмотреть, что можно сделать.

У балашовцев много жалоб на разбитый асфальт и его отсутствие. На невозможность пройти в школу, поликлинику или детсад. Ситуацию обсуждали с губернатором Романом Бусаргиным. Сегодня областная Дума выделила 30 млн руб. на решение этой проблемы.

Важно за счет этих средств привести в порядок самые разбитые участки. И самые востребованные, ведущие к социально важным учреждениям. Для этого продолжим встречаться с жителями и обсуждать проблемные адреса», — подчеркнул Николай Панков.