Панков: посетил набережную у моста Победы в Балаково

В первый день региональной недели посетил набережную Судоходного канала у моста Победы в Балаково.

Часто бываю в городе проездом и вижу, насколько новое место отдыха популярно у балаковцев. В этом большая заслуга Вячеслава Володина. Именно он помог выделить финансирование на благоустройство набережной. Балаковцы помнят, что и строительство моста Победы — проект спикера Госдумы. Мост стал одним из символов Балаково. Теперь и территория вокруг моста становится украшением города.

Балаковцы — люди неравнодушные. Переживали за ход благоустройства набережной. Ставили правильные вопросы.

Нарекания к работе подрядчика есть. Второй раз провожу встречу по причине низкого темпа работ.

Хорошо, что появилось понимание и подрядчику осталось доделать небольшой объём. Из важных моментов — осталось смонтировать систему видеонаблюдения. Это убережёт территорию от случаев вандализма. Средства на проект привлечены федеральные. Спрос и контроль будет строгим. В том числе и со стороны контрольно-счетной палаты РФ.