Панков предложил создавать в районах МУПы для качественной уборки мусора

Депутат Госдумы Николай Панков в своём канале в мессенджере «Макс» высказался по поводу качества уборки мусора в районах Саратова и области.

«Чисто не там, где коммерсанты деньги метут, а где МУПы не дают сорить.

Много критики от жителей в адрес уборки мусора. Думал, мы уже пережили те времена. И горы мусора в городах, и нашествия животного мира. Помним и перевёрнутые контейнеры, занесённые сугробами снега. Тогда рынок делили разные компании.

Сейчас, проезжая районы и сам областной центр, видим: проблема не ушла. Хотя пример Заводского района радует. Там МУП убирает и вывозит мусор. Стало чище. Хотя пределу совершенства нет конца. Но пример этот положительный. Думаю, начать нужно и другим. В первую очередь тем, кто готов взять чистоту в свои руки.

Здесь нужно разделить тему на две составляющие. Если муниципалитет берет на себя эту ответственность — закреплять за ними полигоны и сбор оплаты за вывоз. Например, Красноармейский район имеет муниципальный полигон для сбора ТКО. Но вывозить его самостоятельно — дело затратное и копеечка для района.

Думаю, при наличии своего МУПа не только Заводской, но и Аркадакский и другие районы смогут стать примером. Считаю, что профильные министерства должны быть заинтересованы в конкурентной работе блюстителей чистоты. Создавая при этом условия для МУПов. Уверен, порядка станет больше. Регоператор будет понимать, что на этом рынке он не один. Тогда и расти будет качество услуги, а не её цена.

Дорогие подписчики, как обстоят дела с уборкой мусора в вашем районе? Поделитесь своим мнением», — пишет Николай Панков.