Житель Саратовской области завел дома павлинов и удивил ветконтроль

В Балтайском районе поселились павлины.

Сотрудники Балтайской районной станции по борьбе с болезнями животных обнаружили декоративных птиц в одном из личных подсобных хозяйств во время подворного обхода. Павлины, как выяснилось, требуют серьёзного подхода к содержанию.

Идеальные условия для них — просторный вольер с птичником. На одну особь нужно не менее 2 м² площади, а высота ограждения — от 3 метров, иначе птицы улетят. Внутри обязательны насесты на высоте 1,5–2 м с жердями диаметром около 10 см, укрытия от солнца и дождя, а также зольно-песчаные ванны для чистки перьев. Пол — крупный речной песок или мелкий гравий.

Зимой птичник утепляют до +15…+20°C, используют солому, опилки или торф в качестве подстилки. Для самок готовят ящики с соломой.

Рацион должен быть сбалансированным: зерновые смеси (кукуруза, ячмень, овёс, просо), овощи, фрукты, белковая пища (насекомые, черви, нежирный фарш), минеральные добавки (мел, скорлупа, зола, гравий). Птенцов сначала кормят варёным яйцом с зеленью, затем вводят мучных червей и каши. С месячного возраста — комбикорм для цыплят. Запрещены шоколад, кофе, алкоголь и мелкие кости.

Ветеринары предупреждают: павлины громкие, драчливые и любопытные — вольер должен быть защищён от хищников, а опасные предметы убраны. Совместное содержание с курами опасно заражением гистомонозом. Перед покупкой стоит уточнить, разрешено ли держать павлинов в вашем регионе.

Ольга Сергеева