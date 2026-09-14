Панков: При благоустройстве улицы в Калининске будут учтены предложения жителей

Депутат Госдумы Николай Панков обсудил с жителями Калининска реализацию проекта «Связь времён», ставшего одним из лучших на всероссийском конкурсе создания комфортной городской среды.

Об этом депутат рассказал в своем канале в мессенджере «Макс».

«Встретились с калининцами на Аллее Героев труда. Она тоже преобразится в рамках проекта. Концепция интересная и инновационная. Улица Советская станет современным пространством для отдыха, работы и общения. Здесь будут скверы и аллеи, сцена для городских мероприятий, лавочки, велопарковки. Предусмотрено озеленение, модернизация освещения. Что важно – сохранится наследие города. Проект включает благоустройство территорий мемориалов. И реставрацию исторических зданий.

Отмечу, жители внесли хорошие предложения по реализации проекта. В том числе, использовать для озеленения местный посадочный материал. Так растения лучше приживутся и будут проще в уходе.

На основе концепции будет разработана проектная документация. И подрядчик должен будет защитить её перед общественным советом. Важно, чтобы все материалы были качественными, а гарантия по объекту — не менее 5 лет. С жителями будем обсуждать все предпроектные предложения», — отметил Николай Панков.