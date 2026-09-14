Дело о смерти россиянки после визита к врачу в поликлинике дошло до главы СК

Александр Бастрыкин поручил проверить обстоятельства смерти жительницы Балакова после визита в медучреждение.

Председатель Следственного комитета России поручил руководителю СУ СК по Саратовской области представить подробный отчет о ходе расследования уголовного дела и проверить доводы публикации по факту смерти жительницы Балакова после обращения в поликлинику. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале ведомства.

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей»).

По данным следствия, в июне 2026 года женщина обратилась в медицинское учреждение города Балаково с жалобами на здоровье. После осмотра пациентку отпустили домой без оказания необходимой помощи, а вечером того же дня она скончалась.

В настоящее время следователями назначены судебные экспертизы и проводятся иные действия для установления всех обстоятельств трагедии.

Ольга Сергеева