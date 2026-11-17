Депутат Госдумы Николай Панков на пленарном заседании парламента напомнил об ответственности Роспотребнадзора при проведении проверок на местах.

Как отметил депутат, в настоящее время к проверяющим возникает немало вопросов по поводу излишних требований, особенно по поводу проверок социальных учреждений в районах.

Об этом он рассказал в своём канале в мессенджере «Макс».

«Рассмотрели в Госдуме в первом чтении важный законопроект о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. А именно, как в дальнейшем будет проходить обучение и аттестация работников по гигиеническим нормам.

Закон нужный, но меня волнует следующее. Как он будет работать на местах? Задал этот вопрос руководителю Роспотребнадзора Анне Юрьевне Поповой.

В моем избирательном округе люди столкнулись с перегибами при проверках. Проверяющие требуют то, чего на самом деле нет в правилах. Например, настаивают: «Для детей нужно только жидкое мыло, а обычное нельзя». Или заставляют покупать двойной запас посуды на случай, если пара тарелок разобьется или появится скол. Зачем тратить лишние деньги бюджета на два полных комплекта, если всегда можно иметь небольшой запас?

Анна Юрьевна пояснила, что такие ситуации возникают на местах из-за недостаточных знаний реальных норм. Именно для этого наводится порядок в обучении и проверке знаний специалистов.

Важно, чтобы профильное ведомство дало четкие разъяснения на местах. Чтобы проверяющие опирались на реальные правила и не выдвигали лишние требования», — подчеркнул Николай Панков.