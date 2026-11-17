В саратовском филиале фонда «Защитники Отечества» прошла ярмарка вакансий для ветеранов СВО и их семей.

Участники пообщались с представителями ведущих предприятий и госорганизаций, узнали о вакансиях и условиях труда, оставили резюме. Вакансии предлагали «Магнит», «Саратов-Лавр», «Аллегро-специи», «Раздолье», НПП «Алмаз», КБПА, Управление госжилфонда и «Бизнес-инкубатор».

Карьерные консультанты рассказали о мерах господдержки и программах переобучения. Мероприятие прошло при поддержке Кадрового центра «Работа России». Филиал фонда находится на Киселева, 30/34, телефон 8 (8452) 65-31-31.