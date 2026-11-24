Государственная Дума приняла в третьем чтении закон «О федеральном бюджете на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов».

Об этом рассказал депутат Госдумы Николай Панков в своём канале в мессенджере «Макс».

«Принят бюджет развития нашей страны на ближайшие три года. В нём учтены запросы, которые жители моего округа озвучивали на встречах. Важные для людей проекты получили федеральное финансирование. Теперь требуется обеспечить эффективность каждого бюджетного рубля. Для этого считаю необходимым:

Не допускать недобросовестных подрядчиков к объектам. Особенно тех, которые неоднократно срывали сроки и делали работы некачественно.

Заранее готовить проектную документацию там, где это необходимо. Профильным министерствам и ведомствам стоит заняться этим уже сейчас.

Грамотно проводить конкурсные процедуры на местах, чтобы строители вовремя вышли на площадки.

Во время работы на региональных неделях вместе с жителями буду контролировать реализацию проектов», — подчеркнул Николай Панков.