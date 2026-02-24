Панков призвал провести перерасчет за тепло жителям Балаково

Депутат Госдумы Николай Панков в своем канале в MAX сообщил, что будет добиваться перерасчёта оплаты за теплоснабжение тем жителям Балаково, в чьих квартирах этой зимой была низкая температура.

«Жители Балаково возмущены очередной проблемой с теплоснабжением. Из-за отключения одного из насосов ТЭЦ-4 снизились давление и температура в системе. При том, что во многих домах и раньше были чуть теплые батареи. Не редкость и полные отключения после аварий.

Однако платёжки от «Т Плюс» людям приходят на полную сумму. Мало того, при фактическом отсутствии услуги жители платят дважды. Потому что согреваются электроприборами и газом.

Попросил администрацию района составить перечень домов, где самая сложная ситуация. По всем адресам обращусь в прокуратуру для проведения проверки. Будем добиваться восстановления прав людей и перерасчёта за тепло», — подчеркнул Николай Панков.